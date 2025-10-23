Ardida por el mensaje de Cristina Kirchner, Patricia Bullrich intentó justificar el desastre del Gobierno

El mensaje de Cristina Kirchner previo a las elecciones

En la recta final hacia las elecciones legislativas y con el clima político al rojo vivo, Cristina Kirchner reapareció con un mensaje grabado que buscó ordenar a la oposición y marcar un rumbo claro frente a lo que definió como el avance destructivo del Gobierno actual.

Mientras continúa cumpliendo la condena vinculada a la causa Vialidad, la expresidenta difundió un video en el que cuestionó con firmeza el desempeño del presidente Javier Milei y convocó a poner "un freno al desgobierno".

Con un llamado directo a la ciudadanía, planteó un escenario de contraste entre dos modelos de país y fue contundente al afirmar: "Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común". Además, en sintonía con el gobernador Axel Kicillof, advirtió sobre los riesgos del nuevo sistema de votación y pidió a la militancia "cuidar mucho la elección".

cristina kirchner A los argentinos y argentinas