Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere que el Congreso apruebe en extraordinarias

Reforma penal

Entre otras propuestas, la iniciativa de reforma penal implica el endurecimiento de las penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas.

Reforma tributaria

Hasta donde se sabe, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno incluiría en lo esencial la creación de un “súper IVA” de hasta el 29%, que en parte Nación cedería a las provincias, simultáneamente con cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos de baja recaudación.

Inocencia Fiscal

El proyecto de ley de inocencia fiscal prevé garantizar a los ahorristas un blindaje ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin necesidad de explicar su origen ante el fisco.

Reforma de la Ley de Glaciares

La modificación de la Ley de Glaciares responde al pedido de algunos gobernadores que pretenden achicar las zonas indicadas como periglaciares para multiplicar la cantidad de proyectos mineros en sus respectivas provincias.