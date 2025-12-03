Javier Milei asistió a la jura en Diputados donde La Libertad Avanza se convirtió en primera minoría

jura diputados milei

Con estos movimientos, La Libertad Avanza se consolidó como el bloque con mayor número de representantes desplazando de ese sitial al kirchnerismo, que hasta ahora mantenía la primera minoría.

Según confirmaron en el oficialismo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio le pidió a Morchio que abandonara Encuentro Federal, espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto, para integrarse a LLA y romper así el empate con Unión por la Patria.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.

La incorporación de Morchio fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien reposteó un mensaje del jefe del bloque libertario. “Con tu aporte valioso estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá impulsar con más fuerza las ideas de la libertad y dejar atrás el populismo kirchnerista”, escribió. Milei agregó: “Primera minoría, confirmado”.