Javier Milei asistió a la jura en Diputados donde La Libertad Avanza se convirtió en primera minoría
El presidente asiste a la jura de los 127 diputados que asumirán su banca a partir del próximo 10 de diciembre. La Libertad Avanza desplazó a Unión por la Patria y se convirtió en la primera minoría.
Tras lograr sumar legisladores de otras bancadas que huyeron hacia las huestes libertarias al calor del resonante triunfo del oficialismo en las elecciones Legislativas del 26 de octubre pasado, La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría en la Cámara Baja. Muy atrás quedaron las épocas en las que Javier Milei calificaba de "nidos de ratas" al Congreso de la Nación, y acudió este miércoles al recinto para participar de la jura de los nuevos Diputados.
Junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y al ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario libertario ocupó uno de los palcos y provocó fuertes reacciones tanto en la oposición como en el oficialismo.
El primer cruce lo generó el diputado Aldo Leiva (PJ) quien mirando hacia el palco en que se encontraba Milei le gritó: “La Patria no se vende”. Eso provocó que gran parte de la oposición entonara un cántico con esa consigna, lo que provocó la reacción del propio Milei y el bloque libertario, que respondió con un sonoro "Presidente, presidente” y el ya tradicional “La casta tiene miedo”.
El mapa de fuerzas en la Cámara de Diputados tuvo este lunes un giro inesperado: mientras algunos bloques se fracturaban, nuevos legisladores se sumaron a La Libertad Avanza, lo que dejó al oficialismo en condiciones de convertirse en la primera minoría.
Tras la salida de tres diputados de Catamarca que abandonaron Unión por la Patria para conformar su propio bloque, horas más tarde se confirmó que Francisco Morchio pasará a integrar la bancada libertaria.
Con estos movimientos, La Libertad Avanza se consolidó como el bloque con mayor número de representantes desplazando de ese sitial al kirchnerismo, que hasta ahora mantenía la primera minoría.
Según confirmaron en el oficialismo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio le pidió a Morchio que abandonara Encuentro Federal, espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto, para integrarse a LLA y romper así el empate con Unión por la Patria.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.
La incorporación de Morchio fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien reposteó un mensaje del jefe del bloque libertario. “Con tu aporte valioso estaríamos alcanzando la primera minoría, lo que nos permitirá impulsar con más fuerza las ideas de la libertad y dejar atrás el populismo kirchnerista”, escribió. Milei agregó: “Primera minoría, confirmado”.
