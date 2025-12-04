Agravamiento de penas e imprescriptibilidad: las claves del proyecto de Código Penal que impulsa el Gobierno

En el caso de condenas por pornografía infantil, la pena pasaría de entre 3 a 6 años a de 3 a 12 años de prisión, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en 4 a 12 años de prisión.

El capítulo sobre robos, la iniciativa incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes a 6 años a 3 a 8 años de prisión y a 3 a 10 años cuando “se comete con violencia sobre las personas”.

Imprescriptibilidad para delitos graves

En el caso de delitos graves, el documento redactado por el oficialismo plantea la imprescriptibilidad al afirmar que el castigo “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregando que “independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”.

codigo penal viejo

Entre otros, no prescribirían los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.

Prisión efectiva y restricciones

El proyecto que impulsa el Gobierno eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo, ampliando la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas.

La reforma también limita la liberación anticipada para quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.

Otras reformas

Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios públicos condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”.

Otros delitos con penas agravadas

Lesiones leves: pasa de entre 1 a 3 años de prisión

pasa de entre 1 a 3 años de prisión Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 años en la figura agravada

de 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 años en la figura agravada Abuso de armas: de 1 a 6 años

de 1 a 6 años Pornografía infantil: de 3 a 12 años de prisión

de 3 a 12 años de prisión Posesión de pornografía infantil: hasta 12 años de prisión

hasta 12 años de prisión Privación ilegal de la libertad: se aumenta a una pena de 1 a 4 años

se aumenta a una pena de 1 a 4 años Trata de personas: aumenta a 10 años y hasta 15 años cuando es agravada

aumenta a 10 años y hasta 15 años cuando es agravada Hurto: entre 1 y 3 años de prisión

entre 1 y 3 años de prisión Robo simple: se eleva a una pena de 3 a 8 años de prisión

se eleva a una pena de 3 a 8 años de prisión Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa

se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años

se eleva a una sanción de 3 a 10 años Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años

se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo

se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años