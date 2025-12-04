Javier Milei avanza con las sesiones extraordinarias en el Congreso: este viernes firmaría el decreto

En cuanto al circuito parlamentario, el Ejecutivo decidió que las dos principales iniciativas (Presupuesto y Reforma Laboral) ingresarán por el Senado, con el objetivo de que un día después de que asuman los nuevos legisladores, el 11 de diciembre, empiecen los debates en comisiones.

El ritmo acelerado refleja la urgencia del Gobierno, aunque en el propio Congreso señalan que la velocidad no reemplaza la necesidad de consensos previos. En esa línea se enmarcan las gestiones de la senadora y exministra Patricia Bullrich, quien anticipó que convocará a los jefes de los bloques dialoguistas para iniciar conversaciones incluso antes del ingreso formal de los proyectos.