Veteranos de Malvinas se dividen entre el apoyo a los anuncios a la denuncia de hipocresía libertaria

En el texto, advirtieron que el Gobierno "quiso vender la tortuga como si fuera un galgo y eso hace que debamos estar muy atentos" y aseguraron que entre líneas "se esconde algo" y que "vaciar la Patagonia y la provincia de Tierra del fuego es parte del plan". Acto seguido, adujeron que "no era casualidad derogar la ley de tierras, como tampoco la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, ocurre que se dio cuenta que Malvinas genera el mayor de los consensos en el pueblo argentino y lo quiere utilizar".

Recientemente, el CECIM La Plata denunció ante la Justicia a las compañías Rockhopper y Navitas con el objetivo de frenar el proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas, sobre un área que forma parte de la plataforma continental argentina.

En sentido diametralmente opuesto, el Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) y analista Guillermo Lafferriere destacó a Ámbito los anuncios de Milei y los enmarcó en la "guerra fría 2.0" entre los EEUU y China. "En esa guerra fría, todo lo que tiene que ver con el control del Atlántico Sur es relevante", explicó. Acto seguido, cargó las tintas contra las administraciones peronistas: "Si en la Argentina vuelve a ganar un Alberto Fernández, Kicillof, que dicen que la Argentina va a ser la puerta de entrada de China, ¿vos te creés que EEUU va a apoyar a la Argentina en estos temas? No nos apoyan porque somos buenos y nuestro reclamo es justo: son intereses".

No obstante, advirtió que el proceso llevará mucho tiempo. "En Argentina creemos que tenemos asegurado el control de la Antártida. Creemos que eso es nuestro, pero también lo reclaman Inglaterra y Chile y hay otros Estados que dicen que no es de nadie". Por eso, afirmó, es fundamental reforzar las Fuerzas Armadas: "Hoy la Argentina tiene una Armada que es una guardia costera de una país africano".

Por último, el integrante de la Fundación Faro sostuvo que Javier Milei es el primer presidente que entiende que los discursos y que voten los países africanos en la ONU no significa "absolutamente nada para Malvinas" porque "no hemos ganado absolutamente nada" con eso.

A la par, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" recordó que la causa Malvinas es y debe ser siempre una política de Estado central, permanente e irrenunciable, que trasciende cualquier coyuntura política o partidaria y manifestó su acompañamiento al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

"Consideramos indispensable y urgente endurecer las sanciones legales, penales y administrativas a empresas, buques u organismos extranjeros que incurran en la explotación ilegítima e ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas. La defensa del Atlántico Sur exige herramientas jurídicas severas y de cumplimiento efectivo", sentenciaron.

Además, solicitaron formalmente que el debate parlamentario y las comisiones de trabajo correspondientes incluyan la participación, testimonio y asesoramiento de los combatientes de 1982, recordando que "la defensa de nuestro territorio nacional es inseparable de la dignidad de quienes lucharon por él".

El excombatiente Daniel Guzmán se expresó a través de una nota en Agenda Malvinas, el sitio especializado que dirige. "Milei lanzó una ofensiva contra las petroleras en Malvinas con un discurso escrito en la Embajada de EEUU", se titula el artículo. En él, consideró que el Gobierno se apoya en la Casa Blanca como palanca de presión contra Londres, utilizando el tablero geopolítico global para frenar la consolidación de la explotación petrolera en las Islas.

Antes de la Cadena Nacional, Guzmán había acusado al Presidente de "montar un show" para "celebrar el apriete de Trump a Gran Bretaña utilizando Malvinas". "El gobierno elude el origen y el propósito de las palabras del magnate republicano. Trump no cuestionó la usurpación británica de 1833 por convicción humanista ni por respeto a la integridad territorial argentina. Dijo: 'Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas'", consignó.

El periodista aclaró que "confundir la bravuconada de un acreedor imperial con una victoria diplomática argentina constituye una peligrosa miopía estratégica".

En similar sintonía se expresó el diputado nacional por Chaco y Veterano de Guerra Aldo Leiva (Unión por la Patria). Leiva dijo "no creerle nada" al Presidente y preguntó: "¿Ustedes realmente creen que Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar nuestras Islas Malvinas sin pedir nada a cambio? Yo no".

"Después de tantos años de lucha, sabemos que en el Atlántico Sur existen enormes intereses geopolíticos, militares y económicos. Por eso, no podemos ser ingenuos ni permitir que nuestra soberanía sea utilizada como un manotazo de ahogado en medio de una próxima campaña política", señaló el legislador chaqueño. A la vez, trazó un paralelismo entre Milei y Leopoldo Galtieri. "Presidente, le faltó decir 'si quieren venir, que vengan'", lanzó. Y cerró: "Con Malvinas no se juega".

En tanto, Oscar Eguía, presidente del Centro de Excombatientes de Paraná, sostuvo que el discurso de Milei fue "pro Malvinas", aunque aclaró que hay que esperar que todas estas cosas se plasmen y se pongan en evidencia”, expresó Eguía durante una entrevista en el programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream

"Para mí el discurso fue muy bueno, era necesario, oportuno. La reivindicación y la defensa de Malvinas estuvieron presentes. Me parece que fue muy claro en algunos aspectos”, dijo a Canal 9 Stream.