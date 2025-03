Vialidad Nacional demolió el monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos

“Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita”, decía el cartel que acompañaba el monumento en homenaje al periodista, historiador y escritor que hasta este martes estaba emplazado en la entrada a Río Gallegos para recordar a los fusilados de la Patagonia Trágica así como también a los desaparecidos de la última dictadura cívico militar que no dudan en reivindicar desde el oficialismo.

El monumento recordaba a Bayer pero también a los más de 1.500 obreros fusilados por el Ejército entre 1920 y 1922 a pedido de los grandes estancieros para poner fin a la huelga que llevaban adelante en reclamo de mejoras laborales.

Bayer había rescatado del olvido esta trágico capítulo de la historia, contada a lo largo de los cuatro tomos de "Los vengadores de la Patagonia Trágica", libro que también había sido censurado por la última dictadura militar.

La pobre excusa del Gobierno para esta nueva provocación: el monumento "no tenía la habilitación correspondiente".

El monumento había sido emplazado el 24 de marzo de 2023 y habían participado del acto Esteban Bayer, hijo del ya fallecido escritor y descendientes de los trabajadores fusilados cuyas historias recuperó Bayer.

Desde Vialidad confirmaron que lo que queda del busto será entregado a las autoridades de la provincia que conduce el gobernador Claudio Vidal, quien todavía no se pronunció sobre este nuevo atentado a la memoria. En tanto el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, la reclamó para "repararla y emplazarla en la ciudad". "A este Gobierno no le importa la historia, o lo que es peor, no la conoce. Es preocupante porque sin conocer la historia no se puede proyectar el futuro. Vamos a intentar revertir esto y tener el monumento en nuestra ciudad, como corresponde", aseguró Grasso a Página/12.