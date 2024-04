Victoria Villarruel avaló el aumento de los senadores y cruzó a "los trolls"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1781047747862233176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1781047747862233176%7Ctwgr%5Eddf63bc5675e2d84d01cda34bba37000d395f10e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BSG95IGxvcyBzZW5hZG9yZXMgZGUgdG9kb3MgbG9zIGJsb3F1ZXMgYWNvcmRhcm9uIHVuIGF1bWVudG8gZGUgc3Ugc2FsYXJpbyBxdWUgZnVlIHZvdGFkbyBhIG1hbm8gYWx6YWRhIGVuIGVsIHJlY2ludG8gcG9yIGNvbnRhciBjb24gbG9zIHZvdG9zIG5lY2VzYXJpb3MgcGFyYSBoYWNlcmxvLiBDb21vIFByZXNpZGVudGUgZGVsIFNlbmFkbyBOTyBzb3kgc2VuYWRvcmEsIG5vIGNvYnJvIGRlbCBTZW5hZG8geSBOTyBwdWVkbyBpbnRlcmZlcmlyIGVuIGVzYXMgZGVjaXNpb25lcy4gVGFtcG9jb2BKApjwvcD4mbWRhc2g7IFZpY3RvcmlhIFZpbGxhcnJ1ZWwgKEBWaWNreVZpbGxhcnJ1ZWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmlja3lWaWxsYXJydWVsL3N0YXR1cy8xNzgxMDQ3NzQ3ODYyMjMzMTc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDE4LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D2950965fb0eca0b33da5ae44bced12f1s%3Ddb1378b4ccb5bdaef04882d7c74714a6&partner=&hide_thread=false Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.