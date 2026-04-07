La consolidación de la desigualdad y la profunda brecha de género: ¿Mejoró la distribución del ingreso?

Ingresos no laborales: Aunque a nivel macroeconómico la incidencia de los ingresos no provenientes del trabajo bajó al 22%, para los deciles más pobres ocurrió el fenómeno contrario. En el 30% inferior, estas entradas económicas pasaron a representar más del 52,7% del total.

Asistencia focalizada: Esta dependencia en las bases está ligada a un plan de asistencia altamente segmentado que incrementó la AUH y la Tarjeta Alimentar, pero que a la par licuó fuertemente el poder adquisitivo de jubilaciones mínimas y otros programas sociales que quedaron congelados.