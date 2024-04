Contra la bajada del Gobierno, Victoria Villarruel autorizó un aumento salarial para el Senado

Esto generó gran polémica y fue el mismo Javier Milei quien dio la orden de eliminar el ajuste sobre las dietas de diputados y senadores. "Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor", había manifestado el libertario.

Ante esta reacción, Martín Menem acató la orden de inmediato y Victoria Villarruel lo terminó haciendo a regañadientes.

Pero esta polémica tiene un nuevo capítulo, dado que en las últimas horas, se conoció que la Vicepresidenta rebelde finalmente hizo efectivo una parte del incremento, algo que se hizo efectivo e impactó en los sueldos de este mes.