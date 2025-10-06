Triple crimen narco: la foto del encuentro entre Pequeño J y Lara Gutiérrez

Los investigadores obtuvieron el dato a partir de la declaración de una amiga de Lara, quien recordó una conversación clave que había tenido con la víctima.

Según declaró, Lara le había comentado que ese día tenía que encontrarse con dos hombres de nacionalidad presuntamente boliviana en Flores, cerca de las 21. Luego del encuentro, la adolescente de 15 años le contó a su amiga que le habían hecho una propuesta de índole sexual, la cual consistía en que debía pasar tres días a solas con ellos en un domicilio que no le habían especificado.

Aquel 6 de septiembre, Lara no accedió a la propuesta, pero sí mantuvieron una cena en el local de comidas rápidas, según detallaron en C5N.

pequeño j lara

“El loco David”: quién es el otro sospechoso del triple crimen narco

Víctor Sotacuro declaró ante el fiscal Arribas de la Unidad Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Luego de la apertura de celulares, hay audios que complican al detenido.

“Me contrató ‘El loco David’, un albañil peruano, para hacer un viaje. Pero me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana”, sostuvo el detenido, que desde el comienzo dijo trabajar como remisero, según replicaron en C5N.

“Cuando volví a buscarlo se subió junto a otras dos personas, estaban embarrados”, agregó Sotacuro en su declaración y siguió: “Dejé a los dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.

“Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, sumó.

victor sotacuro detenido femicidio florencio varela

Luego, sostuvo: "Mi teléfono me lo robaron dos personas que se metieron en mi casa para amenazarme. Me apuntaron y me dijeron que 'me tome el palo', pero pensé que era una broma. Yo me fui porque tenía miedo, pero iba a volver".

Víctor Sotacuro fue capturado en un hostal en Villazón, Bolivia, cerca de la frontera, luego de huir del país.

El propio Arribas se refirió a la situación de Sotacuro y anticipó: "Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede la Fiscalía".

"Una vez que estén individualizadas las personas que figuran en los audios, se procederá a su detención. Todavía no hay ningún pedido acerca de esto, puede pasar en las próximas horas", confirmó el fiscal en diálogo con LN+.

"Gracias a los datos aportados por los celulares estamos trabajando en individualizar a las personas que están vinculadas. Todavía no están determinados los roles de los acusados. Y todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis pero tenemos que tener datos más concretos, más pruebas para vincularlo al narcotráfico", ratificó el fiscal.