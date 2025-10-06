Triple crimen narco: la foto del encuentro entre Pequeño J y Lara Gutiérrez
El detenido y la víctima estuvieron juntos en la zona de Flores dos semanas antes del homicidio.
Una foto confirmó que Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela, y Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, y sindicado como el autor intelectual de los homicidios, se conocían y mantuvieron un encuentro en los días previos a los asesinatos.
El encuentro se dio el 6 de septiembre, casi dos semanas antes del triple crimen, en un local de comidas rápidas ubicado en el cruce de Avenida Rivadavia y Lafuente, en el barrio porteño de Flores. La imagen, difundida en las últimas horas, es analizada por la Justicia.
La existencia del encuentro había sido confirmada por el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación del caso. "Sí, esa reunión existió", afirmó.
Finalmente, este lunes se conoció una imagen captada por una cámara de seguridad de la zona que ilustra el encuentro. En la foto se la ve a Lara caminando junto a otros dos hombres, uno de los cuales es Pequeño J.
Los investigadores obtuvieron el dato a partir de la declaración de una amiga de Lara, quien recordó una conversación clave que había tenido con la víctima.
Según declaró, Lara le había comentado que ese día tenía que encontrarse con dos hombres de nacionalidad presuntamente boliviana en Flores, cerca de las 21. Luego del encuentro, la adolescente de 15 años le contó a su amiga que le habían hecho una propuesta de índole sexual, la cual consistía en que debía pasar tres días a solas con ellos en un domicilio que no le habían especificado.
Aquel 6 de septiembre, Lara no accedió a la propuesta, pero sí mantuvieron una cena en el local de comidas rápidas, según detallaron en C5N.
“El loco David”: quién es el otro sospechoso del triple crimen narco
Víctor Sotacuro declaró ante el fiscal Arribas de la Unidad Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Luego de la apertura de celulares, hay audios que complican al detenido.
“Me contrató ‘El loco David’, un albañil peruano, para hacer un viaje. Pero me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana”, sostuvo el detenido, que desde el comienzo dijo trabajar como remisero, según replicaron en C5N.
“Cuando volví a buscarlo se subió junto a otras dos personas, estaban embarrados”, agregó Sotacuro en su declaración y siguió: “Dejé a los dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.
“Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, sumó.
Luego, sostuvo: "Mi teléfono me lo robaron dos personas que se metieron en mi casa para amenazarme. Me apuntaron y me dijeron que 'me tome el palo', pero pensé que era una broma. Yo me fui porque tenía miedo, pero iba a volver".
Víctor Sotacuro fue capturado en un hostal en Villazón, Bolivia, cerca de la frontera, luego de huir del país.
El propio Arribas se refirió a la situación de Sotacuro y anticipó: "Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede la Fiscalía".
"Una vez que estén individualizadas las personas que figuran en los audios, se procederá a su detención. Todavía no hay ningún pedido acerca de esto, puede pasar en las próximas horas", confirmó el fiscal en diálogo con LN+.
"Gracias a los datos aportados por los celulares estamos trabajando en individualizar a las personas que están vinculadas. Todavía no están determinados los roles de los acusados. Y todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis pero tenemos que tener datos más concretos, más pruebas para vincularlo al narcotráfico", ratificó el fiscal.
