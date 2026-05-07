Reapareció Manuel Adorni tras las presiones de Patricia Bullrich: "Me spoileó, es una fenómena"

"No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar", insistió Adorni y remarcó: "Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así".

Sobre los recientes dichos de Bullrich, quien pidió que presente su declaración jurada, el funcionario dijo: "Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada".

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Manuel Adorni intenta mostrarse como "un tipo común" en medio del escándalo

Adorni buscó desmarcarse de la imagen tradicional del político de carrera, haciendo hincapié en su origen y en la cotidianeidad de su vida fuera de la función pública. "Daría la vida por mis hijos. El apoyo de mi familia es clave, al menos para la gente de a pie como nosotros que no pegamos con los muebles de Rosada", expresó.

En tanto, el funcionario reveló que su ingreso a la gestión se definió el 20 de noviembre del 2023, apenas un día después del balotaje en el que se impuso Milei. "Mi decisión de pasar a formar parte del Gobierno fue una decisión familiar", argumentó.

Consultado sobre su vínculo con el mandatario y las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de la Jefatura de Gabinete, Adorni fue contundente respecto a su lealtad ideológica. “Yo confiaba ciegamente en las ideas de Milei, era la persona para sacar a la Argentina de donde estábamos”, sostuvo.

Las declaraciones de Adorni en Neura se dan en un momento particular, donde su figura centraliza gran parte de la atención política debido a los recientes pedidos de interpelación por parte de la oposición.

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