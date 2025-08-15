En la previa del cierre de listas, Javier Milei encabeza una reunión con su Gabinete en Casa Rosada

milei nunca mas

Varios de los presentes asistieron horas antes al acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El acto se celebró en La Plata y el último disertante fue Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza está sometido a diversas situaciones de estrés que se dan en el marco de la campaña electoral, que van desde la crisis sanitaria por las muertes con fentanilo contaminado y en la que la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) quedó en el ojo de la tormenta; hasta las dudas en el sector bancario y financiero por las últimas medidas monetarias que estuvo implementando el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todo eso configura, a los ojos de un operador libertario, una gran “volatilidad” que ya era esperada por la Casa Rosada.