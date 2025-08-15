Rechazan el recurso presentado por Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 luego de que la defensa de la expresidente rechazara la actualización del monto a decomisar, alegando la ausencia de una sentencia firme sobre el monto actualizado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió este jueves rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner sobre el decomiso de los bienes de la expresidenta, fijado en la sentencia condenatoria por administración fraudulenta.
Como se sabe, Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En ese sentido, se dispuso además el decomiso de sus bienes que al momento de la sentencia ascendía a $84.835.227.378,04, cifra actualizada a $684.990.350.139,86 tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, que representan a la exmandataria, presentó un recurso el pasado 12 de agosto contra la resolución que dispuso la actualización del monto del decomiso, solicitando la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al decomiso, alegando la ausencia de una sentencia firme sobre el monto actualizado.
Sin embargo, los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso consideraron rechazar ese pedido, pero admitiendo el recurso de la Cámara Federal de Casación penal para apelar esta negativa. No obstante, el trámite del decomiso continuará mientras se resuelve el recurso.
En la parte resolutiva, el tribunal dispuso: “I.- RECHAZAR IN LIMINE las nulidades interpuestas por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo expuesto en el considerando III de este resolutorio. II.- CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contra la resolución dictada el 15 de julio del corriente año -en cuanto dispone actualizar o reexpresar monetariamente el monto del decomiso fijado en el punto dispositivo XI de la sentencia condenatoria dictada en autos en la suma de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos ($684.990.350.139,86)-, sin efecto suspensivo y con los alcances y efectos detallados en el considerando IV de esta resolución”.
