Viralizan un video de vidente anunciando la renuncia de Milei por "problemas con la Justicia de su hermana"

Entre los objetivos centrales de los procedimientos estaba secuestrar el teléfono celular de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, considerado un elemento clave para profundizar la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que hasta el momento el dispositivo no fue encontrado, aunque no se considera que su ausencia afecte gravemente el avance de la causa.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizaron en la sede de ANDIS, así como en la droguería Suizo Argentina, denunciada en la causa. También se llevaron a cabo procedimientos en domicilios vinculados a los propietarios de la droguería, que pertenece a Eduardo Kovalivker.