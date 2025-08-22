Viralizan un video de vidente anunciando la renuncia de Milei por "problemas con la Justicia de su hermana"
Mucha gente cree en el esoterismo, en las videntes, en las pitonisas y parece que los Milei son de ese grupo personas. ¿Qué dirán de esto?
Un video de una vidente, que fue publicado antes que se dieran a conocer los audios Diego Spagnuolo, afirma que Javier Milei podría renunciar a su cargo de Presidente de la Nación por los problemas que tiene él y su hermana Karina en la Justicia.
El video se viralizó a partir del escándalo de los audios de Spagnuolo, donde afirma que existen presuntos retornos, con Karina Milei como principal involucrada, pero la "vidente" lo dijo el 11 de agosto pasado.
El viral de la renuncia de Milei
"Quiero decirles que hoy 11 de agosto de 2025 en mi videncia veo al presidente argentino renunciando. Si lo veo reunido con todos su pares políticos que lo presionan, también lo presiona el pueblo y hay algo que lo presiona más, que es los problemas que tiene con la Justicia y los problemas que tiene con la Justicia su hermana", sentenció.
Para cerrar, la vidente afirma que el lugar de Milei sería ocupado por un hombre, de otra pertenencia política y vinculada a Cristina Kirchner.
Los problemas en la Justicia de los Milei
La Justicia avanzó con una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a raíz de la difusión de audios en los que se mencionan retornos solicitados a laboratorios que proveen medicamentos al organismo.
Entre los objetivos centrales de los procedimientos estaba secuestrar el teléfono celular de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, considerado un elemento clave para profundizar la investigación. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que hasta el momento el dispositivo no fue encontrado, aunque no se considera que su ausencia afecte gravemente el avance de la causa.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y se realizaron en la sede de ANDIS, así como en la droguería Suizo Argentina, denunciada en la causa. También se llevaron a cabo procedimientos en domicilios vinculados a los propietarios de la droguería, que pertenece a Eduardo Kovalivker.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario