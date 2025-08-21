Luis Juez volvió a quebrarse en el Senado: "No sé cuánta plata es, pero lo que necesite el Garrahan lo merece"

“Nadie puede decir en este recinto que está hablando un senador opositor, pero hay muchas cosas que no puedo dejar de decir”, añadió, para afirmar que “la única esperanza que tenemos los padres con problemas la construimos en el Garrahan”.

“Tenemos un equipo de excelencia, construido durante muchos años de estudio, de formación, pero también de dolor, porque ellos sufren al lado de nuestros hijos”, dijo en alusión a los profesionales del mencionado hospital.

“Yo vi sufrir al traumatólogo de Milagros al lado de Milagros… Esa gente necesita ser cuidada. Como dirigentes políticos, tenemos que tener empatía para cuidar a esa gente. Son insustituibles. Y hablo por los cientos de miles de papás que necesitamos que el Garrahan siga funcionando”, agregó.

Y Juez, quien forma parte de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) para la elección de octubre, anticipó su voto favorable a la emergencia al advertir que “no sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan lo merece”.