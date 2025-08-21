Luis Juez volvió a quebrarse en el Senado: "No sé cuánta plata es, pero lo que necesite el Garrahan lo merece"
Como le ocurre cada vez que el la Cámara alta trata un tema que lo involucra personalmente, el senador cordobés volvió a rebelarse contra la orden libertaria y anticipó su voto a favor de la emergencia en el Hospital Garrahan.
El senador Luis Juez, quien desde hace meses viene dando muestras de fe libertaria a manifestar públicamente su respaldo político al Gobierno Nacional, volvió este jueves a dar muestras de su incontenible sinceridad o, en su defecto, de su histrionismo.
En esta ocasión, fue en el debate de la cámara alta sobre la emergencia del Hospital Garrahan y de la salud pública en pediatría que el cordobés dio su discurso entre lágrimas, “desde el alma”, como él mismo manifestó.
Otra vez será tildado de “traidor” por Javier Milei y acosado en redes sociales por las hordas libertarias, como lo fue tras respaldar la emergencia en discapacidad; pero no le importó: decidió respaldar también la emergencia del Garrahan.
“Todavía me están pegando por la última vez que hablé en el recinto... Me mataron en las redes”, recordó el senador por Córdoba, admitiendo al mismo tiempo que “no puedo dejar de hablar de este tema” porque su hija Milagros es una expaciente del nosocomio pediátrico nacional.
“Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a los padres desesperados es ‘vayan al Garrahan’. Uno se nubla en ese momento. Piensa lo peor. Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, unos ángeles, que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos, los estudian de arriba a abajo, y todos nos volvemos con una cuota de esperanza”, narró visiblemente emocionado.
“Nadie puede decir en este recinto que está hablando un senador opositor, pero hay muchas cosas que no puedo dejar de decir”, añadió, para afirmar que “la única esperanza que tenemos los padres con problemas la construimos en el Garrahan”.
“Tenemos un equipo de excelencia, construido durante muchos años de estudio, de formación, pero también de dolor, porque ellos sufren al lado de nuestros hijos”, dijo en alusión a los profesionales del mencionado hospital.
“Yo vi sufrir al traumatólogo de Milagros al lado de Milagros… Esa gente necesita ser cuidada. Como dirigentes políticos, tenemos que tener empatía para cuidar a esa gente. Son insustituibles. Y hablo por los cientos de miles de papás que necesitamos que el Garrahan siga funcionando”, agregó.
Y Juez, quien forma parte de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) para la elección de octubre, anticipó su voto favorable a la emergencia al advertir que “no sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan lo merece”.
