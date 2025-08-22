Crece el escándalo por los audios de coimas: la Justicia va por el teléfono de Diego Spagnuolo

El caso

Los audios que originaron la investigación hacen referencia a presuntas coimas solicitadas a laboratorios que proveen a ANDIS, con retornos que, según la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, habrían llegado a manos de funcionarios. En las grabaciones atribuidas a Spagnuolo se menciona que la situación habría llegado a conocimiento del Presidente, aunque desde ANDIS y la Casa Rosada no se brindaron comentarios oficiales sobre la autenticidad de los audios.