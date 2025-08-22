La foto de Javier Milei con los 32 candidatos de La Libertad Avanza
El Presidente se fotografió junto a quienes competirán en las elecciones del 26 de octubre.
El presidente Javier Milei presentó una foto junto a todos los candidatos a diputados y senadores que integrarán la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre a nivel nacional.
“Los candidatos para terminar de cambiar la historia argentina”, anunciaron ayer desde LLA con la publicación del retrato en redes sociales, donde prometieron un “cambio definitivo” a partir de las elecciones de octubre.
En la foto, el Presidente aparece escoltado a su derecha por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su izquierda por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la imagen también figura el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quiénes son los 32 candidatos de La Libertad Avanza
De los candidatos que integran la lista, 24 de ellos estarán en el primer puesto para ingresar a la Cámara de Diputados, mientras que 8 lo harían en el Senado.
- Buenos Aires: José Luis Espert (Diputados)
- CABA: Patricia Bullrich (Senado); Alejandro Fargosi (Diputados)
- Catamarca: Adrián Brizuela (Diputados)
- Chaco: Rosario Goitía (Diputados); Juan Cruz Godoy (Senado)
- Chubut: Maira Frías (Diputados)
- Córdoba: Gonzalo Roca (Diputados)
- Corrientes: Virginia Gallardo (Diputados)
- Entre Ríos: Andrés Laumann (Diputados); Joaquín Benegas Lynch (Senado)
- Formosa: Atilio Basualdo (Diputados)
- Jujuy: Alfredo González (Diputados)
- La Pampa: Adrián Ravier (Diputados)
- La Rioja: Gine Visconti (Diputados)
- Mendoza: Luis Petri (Diputados)
- Misiones: Diego Hartfield (DIputados)
- Neuquén: Gastón Riesco (Diputados); Nadia Márquez (Senado)
- Río Negro: Aníbal Tortoriello (Diputados); Lorena Villaverde (Senado)
- Salta: María Emilia Orozco (Senado); Gabriela Flores (Diputados)
- San Juan: Abel Chiconi (Diputados)
- San Luis: Mónica Becerra (Diputados)
- Santa Cruz: Jairo Guzmán (Diputados)
- Santa Fe: Agustín Pellegrini
- Santiago del Estero: Tomás Figueroa (Senado); Laura Godoy (Diputados)
- Tierra del Fuego: Miguel Rodríguez (Diputados); Agustín Coto (Senado)
- Tucumán: Federico Pelli (Diputados)
