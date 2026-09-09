Partió el cortejo fúnebre de Chiche Gelblung desde Villa Crespo hacia La Tablada.

Partió el cortejo fúnebre de Chiche Gelblung hacia La Tablada

Pasadas las 15 de este miércoles, el coche fúnebre partió hacia el Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en el partido de La Matanza, donde se llevará a cabo el último adiós al reconocido periodista. La inhumación se realizará en el sector nuevo del cementerio, cuyo acceso está ubicado sobre la calle Donovan.

Allí se llevará adelante la ceremonia final, reservada principalmente para familiares y personas cercanas al histórico periodista. El traslado marcará el cierre de una jornada de despedida que comenzó en la sede comunitaria de Villa Crespo y que tendrá como destino final el cementerio donde serán sepultados sus restos.