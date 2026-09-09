Partió el cortejo fúnebre de Chiche Gelblung desde Villa Crespo hacia La Tablada
El reconocido periodista murió en la madrugada de este miércoles, tras ser ingresado por un difícil cuadro respiratorio en el Sanatorio Los Arcos.
Se apagó la voz de un verdadero gigante de la comunicación popular: Chiche Gelblung falleció este miércoles a los 82 años en Buenos Aires. El histórico periodista, que permanecía internado tras sufrir un severo deterioro respiratorio en las últimas horas, deja un vacío inmenso en la prensa, la radio y la televisión, ámbitos que supo transformar a fuerza de intuición, polémica y un olfato inigualable para captar el interés del público.
Su partida no solo conmueve al ambiente periodístico, sino también a varias generaciones de espectadores y oyentes que consumieron durante más de seis décadas sus portadas, sus investigaciones y sus inolvidables shows televisivos.
La despedida a Chiche Gelblung en Villa Crespo
La ceremonia de despedida se llevó adelante desde las 10:30 en Loyola 1139, en la sala velatoria de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo. Se trató de una sede vinculada a la comunidad judía, donde familiares y allegados se reunieron para acompañar a la familia del periodista.
Por el lugar pasaron personas del ámbito de los medios de comunicación y distintas figuras que compartieron parte de la extensa carrera profesional de Gelblung. También se acercaron amigos y allegados para acompañar a su esposa, Cristina Seoane, y a sus hijos en ese momento de profundo dolor.
La elección del lugar y el desarrollo de la ceremonia respondieron a las costumbres de la tradición judía. En ese contexto, la despedida mantuvo un carácter respetuoso e íntimo, aunque la trascendencia pública del fundador de minutouno.com e InfoVeloz hizo que el fallecimiento generara repercusión en todo el ambiente periodístico y televisivo.
Partió el cortejo fúnebre de Chiche Gelblung hacia La Tablada
Pasadas las 15 de este miércoles, el coche fúnebre partió hacia el Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en el partido de La Matanza, donde se llevará a cabo el último adiós al reconocido periodista. La inhumación se realizará en el sector nuevo del cementerio, cuyo acceso está ubicado sobre la calle Donovan.
Allí se llevará adelante la ceremonia final, reservada principalmente para familiares y personas cercanas al histórico periodista. El traslado marcará el cierre de una jornada de despedida que comenzó en la sede comunitaria de Villa Crespo y que tendrá como destino final el cementerio donde serán sepultados sus restos.
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