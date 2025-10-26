Votó Karina Milei: "Espero una jornada tranquila y que la gente vaya a votar"

Con un gran despliegue de seguridad concurrió a votar la hermana del Presidente. Pasado el mediodía Karina Milei llegó a la escuela de Vicente López con varias bolsas de bombones para los fiscales de mesa. Por primera vez la funcionaria se dirigió a la prensa y solo contestó una pregunta, le dijeron qué esperaba de la jornada y ella respondió: "Que sea tranquila y que la gente vaya a votar"