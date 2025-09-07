Votó Karina Millei: "No hablo, chicos"

Visiblemente enfurecida y fuera de sí se alejó grabando con su teléfono mientras los periodistas continuaban con la transmisión en sus respectivos canales. En las redes se burlaron de la secuencia y se viraliza una imagen donde se la ve haciendo un número "3" con los dedos de la mano. Los mensajes irónicos sostienen que ese es el porcentaje de coimas que cobra su jefa política, Karina Milei.

Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral

Si querés saber dónde votás podés consultar acá.

Seguí el minuto a minuto de las elecciones

ver acá.

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

Embed - C5N EN VIVO | Toda la información en un solo lugar - Seguí la transmisión las 24 horas

La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses

07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.

11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.

15 a 17: con Jorge Rial.

17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.

20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.

22 a 00: Pablo Duggan y equipo.