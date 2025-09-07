Votó Karina Millei: "No hablo, chicos"
La hermana del presidente Javier Milei, sindicada por cobrar presuntas coimas a través de la ANDIS, votó en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López y no quiso hablar.
En el marco de las elecciones en la provincia de Buenos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en la localidad de Vicente López y no quiso hablar con la prensa.
La armadora de La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta fuertes acusaciones de corrupción, concurrió a votar pasadas las 12 en el Instituto Pablo Poveda de Vicente López. Lo hizo bajo un estricto operativo de seguridad y al ser abordada por la prensa manifestó: "No hablo, chicos".
Antes de retirarse, se tomó fotografías con militantes del espacio que la esperaban a la salida del centro de votación.
Lilia Lemoine tuvo un ataque de nervios en la puerta de la escuela donde votaba
Lilia Lemoine hizo un nuevo show, esta vez mientras acudía a votar. La polémica diputada libertaria se cruzó con los periodistas que hacían guarda esperando que emita su voto. El momento fue transmitido en vivo por varios canales pero a su vez ella sacó su celular y empezó a filmarlos sosteniendo que la estaban "acosando".
Visiblemente enfurecida y fuera de sí se alejó grabando con su teléfono mientras los periodistas continuaban con la transmisión en sus respectivos canales. En las redes se burlaron de la secuencia y se viraliza una imagen donde se la ve haciendo un número "3" con los dedos de la mano. Los mensajes irónicos sostienen que ese es el porcentaje de coimas que cobra su jefa política, Karina Milei.
Ya funciona con normalidad la web para consultar el padrón electoral
Si querés saber dónde votás podés consultar acá.
Seguí el minuto a minuto de las elecciones
Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.
La programación especial de C5N para las elecciones bonaerenses
- 07 a 11: con la conducción de Valentina Caff y Juan Amorín.
- 11 a 15: con Lucila Trujillo y Rubén Suárez.
- 15 a 17: con Jorge Rial.
- 17 a 20: a cargo de Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre.
- 20 a 22: con Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan.
- 22 a 00: Pablo Duggan y equipo.
