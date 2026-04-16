Vuelven a rechazar un pedido de prisión domiciliaria para Julio De Vido

Fue el juez de ejecución Ricardo Basílico quien rechazó el pedido al tiempo que ordenó que se garantice el control clínico y cardiológico, análisis de laboratorio, estudios complementarios y consultas de especialidades que indiquen sus médicos asistenciales.

El magistrado resolvió “rechazar el planteo de arresto domiciliario efedctuado por la defensa técnica del condenado Julio Miguel De Vido”, según reza la resolución, al tiempo que dispuso que el exministro reciba una dieta adecuada a la patología cardíaca y metabólica, hiposódica y diabetes.

También que se continúe con la administración en tiempo y forma de la medicación indicada por los médicos tratantes, la infraestructura para atender posibles complicaciones de sus patologías y una capacidad operativa para derivación del paciente a centros asistenciales de mayor complejidad en caso de descompensaciones.