Wado De Pedro apuntó contra Alberto Fernández: “Me avergüenza que haya sido presidente”

“Nos generan mucha indignación las noticias de los últimos días sobre el comportamiento de Alberto Fernández como ser humano. La denuncia de violencia de género de su ex pareja Fabiola Yañez exige nuestro repudio absoluto. Su desapego a los valores éticos y morales más básicos y esenciales está fuera de discusión. No existe explicación que pueda justificar o atenuar el impacto de sus acciones, y no puedo negar que como militante político me avergüenza el hecho de que haya sido presidente”, expresó el referente de La Cámpora en sus redes sociales.