Wado de Pedro y Schiaretti participaron del encuentro de la CAME en Córdoba junto a más de 400 empresarios del sector

El encuentro, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) contó con la participación de más de 400 empresarios pymes.

A su vez, el gobernador Schiaretti, quien en la jornada del miércoles firmó junto al presidente de la CAME, Alfredo González, y el titular de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Ezequiel Cerezo, un convenio para desarrollar 10 Centros Comerciales Abiertos (CCA), enfatizó que “así como para la industria están los parques industriales, para el comercio es fundamental el desarrollo de los CCA". Y agregó: "realizaremos una inversión de $ 70 millones de pesos en 10 centros comerciales”.

Wado Schiaretti CAME

Wado de Pedro, al pronunciar su discurso, insistió en que "para nosotros el federalismo es sinónimo de trabajo. Si no hay trabajo en Argentina en cada rincón de Argentina no hay federalismo”, añadió durante el encuentro celebrado en el hotel Quorum. Y recordó que el 56% del empleo formal argentino está en el cordón que va de la ciudad de La Plata a Rosario.

“Para que haya trabajo los necesitamos a ustedes, los que invierten, los que arriesgan. Nuestra mirada es la de una Argentina multipolar. Me refiero a un país con muchos polos productivos. Para ello hay que generar toda la infraestructura necesaria para tener arraigo en cada rincón de la Patria.”

“Muchas veces me preguntan: '¿ustedes no son antiempresa?'. Y yo les contesto: 'Mirá, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se generaron condiciones para el desarrollo, los empresarios crearon 250 mil nuevas empresas nuevas'. Nuestro modelo es bastante conocido: apunta a generar las condiciones para sustituir las importaciones, ayudar, promocionar, generar mercado interno, consumo. Las Pymes representan el 80% del empleo y el 80% de lo que se consume. ¿Cómo no tener visiones estratégicas?, ¿cómo no apostar al proyecto de infraestructura que genere una Argentina multipolar?”, concluyó de Pedro.

Previamente, Alfredo González resaltó que “en nuestro país sólo el 45% de la población que participa del mercado de empleo logra acceder a un puesto de trabajo registrado”, y agregó: “Atender esta problemática requiere de aunar esfuerzos y definir una agenda de políticas que pongan en valor todo el potencial productivo de las pymes”.

“La primera condición necesaria para aumentar de manera sostenida la calidad de vida de la población es contar con una política macroeconómica que promueva el crecimiento sostenido. Mejorar la oferta de trabajo insta a, necesariamente, diseñar una serie de políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan acortar las brechas de productividad que sufren las pymes en nuestro país”, resaltó González.

Asimismo, destacó que desde la entidad se viene trabajando en la confección de un proyecto de ley PyMe, “orientado a la inclusión productiva, la mejora de los aspectos tributarios, y todo lo ligado a la capacitación e innovación”, que próximamente será girado al Congreso de la Nación.

En tanto Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), desgranó los principales puntos del proyecto de ley, cuyo primer objetivo “es acelerar la creación de empleo de calidad en las pymes y convertirlas en un puente para incluir al mercado de trabajo a grupos vulnerables, así como un régimen específico para integrar al empleo pyme, que permita ingresar a jóvenes a la experiencia laboral, realizando prácticas en pymes”.

Mientras que el segundo objetivo del proyecto radica en “simplificar el sistema tributario al que se enfrentan las pymes, eximiéndolas del pago de impuestos bancarios, y modificando el régimen de monotributo y de Impuesto a las Ganancias para autónomos”, añadió.

El tercer punto se enfoca en "facilitar mayores niveles de inversiones para tecnología, generando bonos de crédito y otorgando por ley de un presupuesto anual para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep)”.

“Por último, promover mayores exportaciones pymes, para lo cual el proyecto prevé la reducción a cero de las alícuotas de las importaciones realizadas por las pequeñas y medianas empresas.”

Del encuentro también participaron la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Paula Español; el secretario general de Anses, Santiago Fraschina; el vicepresidente primero de la CAME, Alberto Kahale; el secretario general, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda de la misma entidad, Blas Taladrid; el vicepresidente primero, Alberto Kahale; el vicepresidente segundo, Fabián Castillo; y la vicepresidenta tercera, Claudia Fernández.

La CAME es una entidad gremial empresaria que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la industria y los parques industriales, el comercio y los servicios, que en su conjunto agrupan a más 600 mil empresas pymes, y dan trabajo a alrededor de 4,2 millones de personas.