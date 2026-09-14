Cambió el pronóstico y se vienen dos días con lluvias en el AMBA tras paso del frío al calor: cuándo se larga

Según el análisis de sus proyecciones extendidas, se observa un 40% de probabilidad de precipitaciones débiles concentradas principalmente hacia las últimas horas del domingo.

Este frente inestable no se disiparía rápidamente, sino que mantendría su influencia extendiéndose hacia la madrugada y la mañana del lunes 21 de septiembre, una fecha por demás significativa al coincidir con los tradicionales festejos por el Día de la Primavera, por lo que los radares y las próximas actualizaciones del tiempo serán claves para seguir de cerca la evolución del fenómeno.