Cambió el pronóstico y se vienen dos días con lluvias en el AMBA tras paso del frío al calor: cuándo se larga
Los modelos meteorológicos ya le pusieron fecha al retorno de las lluvias en Buenos Aires, justo en la antesala de los festejos por el Día de la Primavera.
Luego de atravesar un fin de semana con marcas térmicas bajo cero y fuertes heladas en distintos puntos del conurbano bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir una semana de transición caracterizada por la estabilidad atmosférica y un claro repunte del termómetro, pero con las lluvias al acecho.
De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán mayormente favorables con nubosidad variable.
El panorama térmico iniciará su escalada este martes con registros que oscilarán entre los 10 y los 18 grados, seguido por un leve descenso temporario el miércoles con marcas de entre 6 y 15 grados. A partir de allí, el repunte se hará sentir con fuerza: el jueves el termómetro se moverá entre los 11 y los 22 grados, mientras que el viernes la franja irá de los 12 a los 23 grados.
El calor comenzará a hacerse notar hacia el próximo fin de semana. El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21 grados, en tanto que el domingo el cielo se mantendrá mayormente nublado con una mínima de 14 grados y una máxima que podría trepar hasta los 26 grados, perfilándose como la jornada más cálida de la temporada hasta el momento.
Cambió el pronóstico: qué día llegan las lluvias al AMBA
A pesar del escenario agradable y cálido anticipado por los organismos oficiales para el cierre del domingo, el portal especializado Meteored advirtió sobre un cambio en las condiciones del tiempo hacia el epílogo del fin de semana.
Según el análisis de sus proyecciones extendidas, se observa un 40% de probabilidad de precipitaciones débiles concentradas principalmente hacia las últimas horas del domingo.
Este frente inestable no se disiparía rápidamente, sino que mantendría su influencia extendiéndose hacia la madrugada y la mañana del lunes 21 de septiembre, una fecha por demás significativa al coincidir con los tradicionales festejos por el Día de la Primavera, por lo que los radares y las próximas actualizaciones del tiempo serán claves para seguir de cerca la evolución del fenómeno.
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