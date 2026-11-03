Resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026: cómo van los comicios legislativos

Las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre marcan un punto de inflexión. En medio de fuertes debates sobre la economía, la inflación y la política exterior, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (34 escaños), además de 36 gobernaciones.