NBC News Exit Poll de las elecciones en Estados Unidos: qué dice su boca de urna

Imagen de los partidos: el 59% de los votantes tiene una opinión desfavorable del Partido Republicano, mientras que el 54% opina lo mismo del Partido Demócrata. Casi 1 de cada 5 electores no simpatiza con ninguno de los dos.

el 59% de los votantes tiene una opinión desfavorable del Partido Republicano, mientras que el 54% opina lo mismo del Partido Demócrata. Casi 1 de cada 5 electores no simpatiza con ninguno de los dos. Congreso: el rechazo hacia el Poder Legislativo alcanza al 75% de los votantes.

Inmigración, política exterior y tecnología

Además de la economía, el sondeo de NBC News midió la postura del electorado frente a otros temas sensibles de la agenda nacional. El 57% de los votantes considera que las medidas de control migratorio de la administración han ido "demasiado lejos", y un 59% desaprueba el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En el plano internacional, el 62% de los consultados cree que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al emprender acciones militares contra Irán. Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) genera resistencia a nivel local: el 57% advierte que la IA hará más daño que beneficio a la sociedad, y un 76% se opone a la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades.

Finalmente, los datos demográficos marcan un leve repunte del Partido Demócrata entre dos grupos clave. La identificación de los votantes latinos con los demócratas subió al 43% (frente al 27% que se identifica como republicano), ampliando la ventaja a 16 puntos. En paralelo, los votantes menores de 30 años también evidencian una tendencia de retorno hacia las filas demócratas tras el retroceso de 2024.