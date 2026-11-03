NBC News Exit Poll de las elecciones en Estados Unidos: qué dice su boca de urna
Los primeros resultados de la encuesta a boca de urna de la cadena televisiva revelan un electorado enfocado en la economía.
Casi la mitad de los votantes en las elecciones en Estados Unidos consideran los comicios como una oportunidad para expresar su rechazo al desempeño del presidente Donald Trump. Según el boca de urna ( Exit Poll) elaborado por NBC News, el 43% señaló que uno de los motivos de su voto fue manifestar su oposición al mandatario.
La economía como factor determinante de las elecciones en Estados Unidos
El panorama económico es hoy la principal preocupación ciudadana. El 39% de los votantes calificó a la economía como el problema más importante del país, seguido por el estado de la democracia (32%).
El impacto en el bolsillo es evidente en los números del sondeo:
- Un 75% afirma que la economía nacional se encuentra en mal estado.
- El 44% sostiene que su situación financiera es peor hoy que hace dos años.
- Cerca de 8 de cada 10 votantes aseguran que la inflación está causando dificultades en sus hogares, con altos niveles de preocupación por el costo de los alimentos (88%), la gasolina y el diésel (87%), los servicios públicos (86%) y la atención médica (85%).
- El 65% considera que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas, y el 62% lo responsabiliza directamente por los altos precios.
Caída en la aprobación presidencial y rechazo bipartidista
El índice de aprobación de Donald Trump se ubica en un 38%, el nivel más bajo para un presidente en ejercicio en un día de elecciones en casi dos décadas. Esta desaprobación se extiende de manera pronunciada en estados clave para el Senado como Georgia, Ohio, Michigan y Texas.
El descontento, sin embargo, abarca a todo el espectro político e institucional:
- Imagen de los partidos: el 59% de los votantes tiene una opinión desfavorable del Partido Republicano, mientras que el 54% opina lo mismo del Partido Demócrata. Casi 1 de cada 5 electores no simpatiza con ninguno de los dos.
- Congreso: el rechazo hacia el Poder Legislativo alcanza al 75% de los votantes.
Inmigración, política exterior y tecnología
Además de la economía, el sondeo de NBC News midió la postura del electorado frente a otros temas sensibles de la agenda nacional. El 57% de los votantes considera que las medidas de control migratorio de la administración han ido "demasiado lejos", y un 59% desaprueba el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En el plano internacional, el 62% de los consultados cree que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al emprender acciones militares contra Irán. Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) genera resistencia a nivel local: el 57% advierte que la IA hará más daño que beneficio a la sociedad, y un 76% se opone a la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades.
Finalmente, los datos demográficos marcan un leve repunte del Partido Demócrata entre dos grupos clave. La identificación de los votantes latinos con los demócratas subió al 43% (frente al 27% que se identifica como republicano), ampliando la ventaja a 16 puntos. En paralelo, los votantes menores de 30 años también evidencian una tendencia de retorno hacia las filas demócratas tras el retroceso de 2024.
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