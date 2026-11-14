San Juan acumula más de US$ 22.400 millones en proyectos de inversión privada con RIGI y minería como motores

Vicuña: El megaproyecto cuprífero desarrollado por BHP y Lundin Mining en la cordillera contempla una inversión total superior a los US$ 18.000 millones , con una primera etapa de US$ 9.737 millones ya aprobada bajo el RIGI.

Los Azules: El desarrollo de cobre a cargo de McEwen Copper prevé un plan total de US$ 3.100 millones , de los cuales US$ 2.672 millones ya cuentan con aprobación del régimen.

Minas Argentinas – Carbonatos Profundos: Iniciativa vinculada al desarrollo aurífero de Gualcamayo por US$ 665 millones .

Veladero: Ampliación de la mina de oro ubicada en Iglesia, con un desembolso de US$ 380 millones.

A esta cartera se suman otras iniciativas estratégicas en carpeta que avanzan hacia su presentación en el régimen —sin contabilizarse aún en el monto global relevado—, como El Pachón (Glencore, con una inversión estimada en US$ 9.500 millones), el programa G50 de Minas Argentinas en Gualcamayo (hasta US$ 1.500 millones), Altar (US$ 1.600 millones iniciales) y Lunahuasi.

Diversificación: inversiones en energía solar, industria, agro y pymes

Más allá de los grandes desarrollos cordilleranos, el relevamiento oficial registra más de US$ 351 millones adicionales en proyectos privados anunciados o concretados en diversos sectores de la economía provincial:

Energías renovables: Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur en Sarmiento ( US$ 110 millones y 129 MW de potencia), mientras avanzan los parques solares San Fernando y San Roberto en Media Agua por unos US$ 50 millones .

Industria farmacéutica y calera: Adium Pharma avanza en la ampliación de su planta en Pocito con más de US$ 60 millones . En el rubro calero, Calera San Juan encendió su cuarto horno industrial ( US$ 15 millones ) y sumó US$ 1,8 millones en generación solar propia, mientras que Grupo Calidra anunció un nuevo horno en La Laja por US$ 30 millones .

Servicios mineros y construcción: Lenor inauguró un laboratorio de ensayos en Chimbas ( US$ 4 millones y 110 empleos), GeominLab abrió su laboratorio en Pocito ( US$ 2,5 millones ) y Bureau Veritas instaló una planta de preparación de muestras en Chimbas. En construcción, H3 inauguró una planta de hormigón ( US$ 6 millones ) y anunció otros US$ 5 millones en perforadoras, sumado a la ampliación de una firma plástica por US$ 1 millón .

Agroindustria y financiamiento pyme: SolFrut inauguró una planta de aceite de oliva (US$ 11 millones) y lanzó un plan por US$ 19,5 millones para 2026-2028 que incluye procesamiento de pistachos. Paralelamente, entre 2024 y 2026, el Gobierno provincial otorgó créditos con tasa subsidiada a través del Banco San Juan y agencias propias por cerca de $100.000 millones, destinando la mitad (unos US$ 35 millones) a bienes de capital y tecnología para pymes locales.

El impacto proyectado en empleo y exportaciones

De acuerdo con las estimaciones de las compañías y el Ejecutivo provincial, los cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI generarán más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos entre construcción y operación (más de 31.000 corresponderán únicamente a Vicuña). A mediano y largo plazo, el desarrollo cuprífero podría crear unos 70.000 empleos en la próxima década, prácticamente duplicando el empleo privado formal de la provincia.

En materia de comercio exterior, tras liderar las exportaciones de Cuyo en 2025 con envíos por US$ 2.101 millones (más del 85% explicados por la minería), San Juan proyecta que con tres o cuatro minas de cobre operando a pleno hacia 2035, sus exportaciones cupríferas alcanzarán entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones anuales, multiplicando por siete los niveles actuales.