Un sismo de magnitud 4,8 se registró este miércoles en San Juan y Mendoza

Hasta el momento, la información difundida por el INPRES se limita a las características y ubicación del sismo. No se incorporaron reportes sobre daños materiales, personas afectadas ni posibles réplicas.

En Mendoza, el fenómeno fue particularmente perceptible en edificios de varios pisos, donde se registraron oscilaciones que se prolongaron durante algunos segundos. El movimiento también fue advertido por personas que se encontraban en distintos sectores del área metropolitana.

La profundidad del sismo es uno de los factores que pueden explicar que haya sido percibido a una distancia considerable de su epicentro, ya que las ondas sísmicas pueden propagarse a través de amplias zonas del territorio.

Los datos difundidos por el INPRES son preliminares, debido a que corresponden a un cálculo automático sujeto a revisión por parte de los especialistas del organismo.