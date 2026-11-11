Un sismo de magnitud 4,8 se registró este miércoles en San Juan y Mendoza
El movimiento telúrico ocurrió a las 11:46 y tuvo su epicentro a 5 kilómetros al sureste de Calingasta. Según informó el INPRES, alcanzó una profundidad de 115 kilómetros.
Un movimiento sísmico de magnitud 4,4 sorprendió este miércoles a San Juan. El fenómeno fue registrado a las 11:46 y tuvo su epicentro en las inmediaciones del departamento Calingasta, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
De acuerdo con el informe oficial, el epicentro se ubicó a 5 kilómetros al sureste de Calingasta, mientras que la referencia geográfica lo situó a 83 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 174 kilómetros al norte de Mendoza.
Los detalles del movimiento sísmico
El organismo nacional precisó que el temblor se originó a 115 kilómetros de profundidad, un parámetro importante para caracterizar las condiciones en las que se produjo el movimiento telúrico.
El registro técnico también estableció las coordenadas del fenómeno en 31,36 grados de latitud sur y 69,36 grados de longitud oeste.
San Juan se caracteriza por su frecuente actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a las condiciones geológicas de la región. Por este motivo, los registros de movimientos telúricos forman parte del monitoreo permanente que realizan los organismos especializados.
Hasta el momento, la información difundida por el INPRES se limita a las características y ubicación del sismo. No se incorporaron reportes sobre daños materiales, personas afectadas ni posibles réplicas.
En Mendoza, el fenómeno fue particularmente perceptible en edificios de varios pisos, donde se registraron oscilaciones que se prolongaron durante algunos segundos. El movimiento también fue advertido por personas que se encontraban en distintos sectores del área metropolitana.
La profundidad del sismo es uno de los factores que pueden explicar que haya sido percibido a una distancia considerable de su epicentro, ya que las ondas sísmicas pueden propagarse a través de amplias zonas del territorio.
Los datos difundidos por el INPRES son preliminares, debido a que corresponden a un cálculo automático sujeto a revisión por parte de los especialistas del organismo.
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