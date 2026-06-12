Lionel Messi y 9 jugadores de la Selección Argentina llevarán una insignia especial en el Mundial 2026

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Cabe señalar que este distintivo se usará una sola vez. La FIFA determinó que cada futbolista lucirá el parche únicamente en el partido de su debut absoluto.

De este modo, si alguno de los convocados suma minutos ante Argelia, ya no llevará la insignia en los siguientes encuentros. Por el contrario, quienes se queden en el banco de suplentes conservarán la oportunidad de estrenarla el día que les toque ingresar oficialmente al campo de juego.

El reconocimiento de FIFA para Lionel Messi en la camiseta de este Mundial 2026

En paralelo, la FIFA también reconocerá la vigencia de las leyendas del fútbol. Aquellos futbolistas con cinco o más participaciones mundialistas recibirán un distintivo exclusivo, un homenaje que en esta edición tendrá como gran protagonista a Lionel Messi, quien disputará su sexto Mundial.

Esta iniciativa está vinculada al acuerdo con la empresa Topps para los álbumes oficiales del torneo, ya que estos parches especiales tendrán su réplica en formato de figuritas coleccionables.

messi (2) Gol de Lionel Messi ante Islandia.