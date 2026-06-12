Viral: un nene pidió 30 cajitas de comida rápida para tener los muñequitos de la Selección Argentina
Se trata de Felipe Vázquez, un niño de unos 3 años, que se convirtió viral en TikTok tras aprovechar la ducha de su mamá para hacer una increíble compra.
No es ninguna novedad que el Mundial 2026 tiene emocionados a chicos y grandes, especialmente, porque éste será la última Copa del Mundo que dispute Lionel Messi con la Selección Argentina. Esto da lugar a episodios virales, como el de Felipe Vázquez y su mamá, que casi se infarta luego de que el nene hiciera una inmensa compra.
Según contó la mujer en TikTok, el niño aprovechó que ella había ido a darse un baño para tomar su celular y pedir 30 cajitas a un reconocido local de comidas rápidas con el fin de obtener 30 muñequitos de la Selección Argentina. Por supuesto, al salir de la ducha, la mamá de Felipe casi se infarta.
Terrible viral: cuánto gastó Felipe para obtener 30 cajitas con muñequitos de la Selección
En promedio, el reconocido local de comidas rápidas al cual Felipe pidió 30 cajitas tiene este producto a $40.000 por unidad. Lo cual indica que el niño gastó $1.200.000 sólo para tener los muñequitos de la Selección Argentina. ¡Un amor!
El divertido apodo que recibió Tomás Aranda en la Selección Argentina antes del Mundial 2026
Tomás Aranda fue una de las grandes novedades de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026. El mediocampista de Boca sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en el amistoso ante Honduras y continúa disfrutando de un ascenso meteórico que lo llevó de la Reserva a la Mayor en apenas unos meses.
Pero además de destacarse por su rendimiento y por un récord que lo ubica por delante de figuras como Diego Maradona y Lionel Messi en velocidad para llegar a la Selección absoluta, el joven futbolista también se ganó un particular apodo dentro del plantel.
La historia salió a la luz gracias a Thiago Almada. El volante comentó una de las últimas publicaciones de Aranda en Instagram y escribió: "El chicle Aranda". El mensaje acompañó una imagen del futbolista de Boca junto al plantel argentino y rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas en las redes sociales. El origen del apodo esta relacionado con una situación que reveló Lionel Scaloni después de la victoria por 2 a 0 frente a Honduras.
“Tanto Beltrán, como Freitas y Aranda los venimos siguiendo hace tiempo y nos ha encantado la manera de contagiar y entrenarse. Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, explicó el entrenador.
Las declaraciones del técnico potenciaron aún más la repercusión del apodo, que rápidamente fue adoptado por los usuarios en redes sociales.
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