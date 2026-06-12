Viral: un nene pidió 30 cajitas de comida rápida para tener los muñequitos de la Selección Argentina

Pero además de destacarse por su rendimiento y por un récord que lo ubica por delante de figuras como Diego Maradona y Lionel Messi en velocidad para llegar a la Selección absoluta, el joven futbolista también se ganó un particular apodo dentro del plantel.

La historia salió a la luz gracias a Thiago Almada. El volante comentó una de las últimas publicaciones de Aranda en Instagram y escribió: "El chicle Aranda". El mensaje acompañó una imagen del futbolista de Boca junto al plantel argentino y rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas en las redes sociales. El origen del apodo esta relacionado con una situación que reveló Lionel Scaloni después de la victoria por 2 a 0 frente a Honduras.

“Tanto Beltrán, como Freitas y Aranda los venimos siguiendo hace tiempo y nos ha encantado la manera de contagiar y entrenarse. Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, explicó el entrenador.

Las declaraciones del técnico potenciaron aún más la repercusión del apodo, que rápidamente fue adoptado por los usuarios en redes sociales.

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