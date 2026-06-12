Oriana Sabatini reveló por qué no comparte encuentros con las mujeres de la Selección Argentina

“No, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, reconoció.

De esta manera, Sabatini desmintió cualquier especulación sobre internas entre las familias de los futbolistas argentinos y remarcó que su preferencia pasa por disfrutar de momentos de tranquilidad y privacidad.

Incluso señaló que entendería perfectamente si en algún momento se reorganizara el grupo de WhatsApp o surgieran nuevos espacios destinados a quienes acompañan a los jugadores durante las competencias.

“No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.

Con sus declaraciones, Oriana mostró una vez más su perfil reservado y dejó en claro que, lejos de buscar protagonismo en la vida social que rodea a la Selección Argentina, prefiere mantenerse en un segundo plano y disfrutar de la compañía de su círculo más cercano.