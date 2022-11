Jesica Cirio presentará a "Las mujeres de la Selección"

Por ejemplo, Cirio charlará con Amanda Gama, la portuguesa a quien el arquero Emiliano "Dibu" Martínez "enganchó" hace nueve años en una parada de colectivos en Londres aunque no hablaban el mismo idioma.

En el caso de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, la relación empezó hace más de una década y a la distancia entre Argentina y España, y como buena novela del siglo XXI las cartas fueron por mail en vez de correo tradicional.

Lautaro Martínez, por su parte, primero se hizo amigo de Agustina Gandolfo, a quien conoció hace cuatro años en una fiesta, y después surgió el amor. Hoy en día viven con su hija en Italia.

"Mi balance del proyecto es súper positivo, fue una experiencia espectacular. Las chicas me recibieron de una forma que no esperaba, me abrieron las puertas de su casa y de sus historias", convino Jesica Cirio en una conversación con el sitio Teleshow.

"No soy apasionada del fútbol y sus historias me despertaban curiosidad, quería conocer más de ellas, que son las capitanas de la familia", confesó.

Durante el ciclo, que tendrá siete entregas, la conductora de "La pena del morfi" también charlará con Daniela Rendón, que es desde hace ocho años la pareja de Franco Armani, y con Carolina Calvagni, la mujer de Nicolás Tagliafico, con quien hasta terminó haciendo una rutina de fitness.