Gonzalo Montiel se desgarró y se pierde la final del Torneo con River: ¿Llega al Mundial 2026?

A pesar de la lógica preocupación inicial, los plazos juegan a favor del defensor de González Catán. Al tratarse de un desgarro que demanda alrededor de tres semanas de recuperación, el jugador llegará sin problemas físicos al inicio del Mundial. La principal contra de esta situación será la falta de ritmo futbolístico con la que se sumará a la delegación albiceleste, perdiéndose no solo la final del Apertura sino también las primeras semanas de preparación previa.