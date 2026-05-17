Gonzalo Montiel se desgarró y se pierde la final del Torneo con River: ¿Llega al Mundial 2026?
El Millonario consiguió un importante triunfo ante Rosario Central pero recibió la mala noticia de perder a tres jugadores importantes de cara a la definición.
A pesar de la alegría por la victoria 1-0 ante Rosario Central y la clasificación a la final del Torneo Apertura, River sufrió un duro golpe. El equipo de Eduardo Coudet encendió las alarmas tanto en Núñez como en el predio de la Selección Argentina tras confirmarse las lesiones de tres de sus figuras, con Gonzalo Montiel como el foco de mayor preocupación de cara a la cita mundialista.
El pasaje al partido decisivo del próximo domingo —donde el Millonario espera por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano— dejó un saldo médico sumamente costoso para el plantel del "Chacho". Tres futbolistas titulares quedaron descartados para la final y sus procesos de recuperación demandarán especial atención.
Las tres bajas que lamenta River de cara a la final del Torneo Apertura
El parte médico oficial confirmó lesiones de diferente gravedad que marginarán a piezas clave de la estructura de River para el cierre del torneo local:
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Sebastián Driussi: Sufrió un esguince en el ligamento colateral medial derecho. Su tiempo estimado de recuperación será de un mes.
Aníbal Moreno: Al igual que Driussi, padeció un esguince en el ligamento colateral medial derecho, lo que también lo dejará un mes fuera de las canchas.
Gonzalo Montiel: Padeció un desgarro en el cuádriceps izquierdo. La gravedad de la lesión muscular le demandará, como mínimo, 20 días de parate.
El panorama de Gonzalo Montiel de cara al Mundial 2026
La lesión de Montiel generó un cimbronazo inmediato en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, considerando que falta menos de un mes para el puntapié inicial de la Copa del Mundo 2026.
A pesar de la lógica preocupación inicial, los plazos juegan a favor del defensor de González Catán. Al tratarse de un desgarro que demanda alrededor de tres semanas de recuperación, el jugador llegará sin problemas físicos al inicio del Mundial. La principal contra de esta situación será la falta de ritmo futbolístico con la que se sumará a la delegación albiceleste, perdiéndose no solo la final del Apertura sino también las primeras semanas de preparación previa.
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