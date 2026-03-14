Sin Xuper TV EN VIVO en tu celular: cómo ver a Rosario Central vs. Banfield
Rosario Central recibe al Taladro por el Torneo Apertura. Conocé las opciones legales para ver en vivo desde tu teléfono sin Xuper TV.
El Gigante de Arroyito vibrará con un cruce apasionante por el Torneo Apertura. Muchos hinchas buscan opciones seguras para alentar al equipo de sus amores. Por eso, te detallamos cómo ver Rosario Central frente a Banfield desde la comodidad de tu celular sin Xuper TV.
¿Dónde ver a Banfield y al Canalla EN VIVO y legal?
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Rosario Central vs. Banfield EN VIVO por Internet
Para disfrutar de este duelo de la primera división sin interrupciones, de manera 100% segura y con la mejor calidad de imagen, la televisación oficial del fútbol argentino requiere tener contratado el Pack Fútbol (a través de las señales ESPN Premium o TNT Sports).
Para quienes deseen verlo por Internet desde el celular, la computadora o una tablet, existen las siguientes plataformas de streaming habilitadas:
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Flow: Disponible a través de su App oficial o en su versión web para clientes del servicio de cable.
DGO: La plataforma de streaming exclusiva para los usuarios de DirecTV.
Telecentro Play: Accesible desde la aplicación móvil o navegadores web para clientes de la empresa.
El peligro de Xuper TV
Es importante aclarar que buscar transmisiones no oficiales o utilizar plataformas clandestinas como Xuper TV expone a tus dispositivos a graves problemas de ciberseguridad. Estos sitios suelen estar vinculados a estafas, robo de datos personales y descarga de virus maliciosos, además de presentar demoras o caídas constantes de la señal.
Horario y estadio del encuentro
Para que vayas preparando todo antes del pitazo inicial, repasamos los datos más importantes de esta jornada sabatina:
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Día: Sábado 14 de marzo de 2026.
Hora: 21:00 (hora local de Argentina).
Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).
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