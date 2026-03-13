Ni Magis TV ni Xuper TV: Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO por streaming
El festival vuelve al Hipódromo de San Isidro. Conocé los canales de Lollapalooza Argentina 2026, los horarios de los escenarios y el backstage.
La música ya suena en la zona norte de Buenos Aires con el inicio de la novena edición del Lollapalooza Argentina 2026. Para quienes no asistieron al predio, existe una cobertura técnica sin precedentes que permite seguir el evento durante este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo desde cualquier dispositivo.
Transmisión oficial y canales para ver el Lollapalooza 2026
Al igual que en años anteriores, la transmisión exclusiva del evento está a cargo de Flow, que ha dispuesto un despliegue masivo para cubrir los cuatro escenarios principales. Magis TV y Xuper TV están prohibidos en Argentina.
IMPORTANTE: Lollapalooza Argentina 2026: EN VIVO cómo ver el streaming
Los usuarios pueden elegir a sus artistas navegando por la siguiente grilla de canales:
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Canal 605: Cobertura del escenario principal con los platos fuertes de cada jornada.
Canal 606: Transmisión del segundo escenario en importancia.
Canal 607: Espacio dedicado a los sonidos alternativos y emergentes.
Canal 608: Programación del cuarto escenario y contenidos especiales.
La experiencia es multidispositivo, permitiendo el acceso a través de la App de Flow para celulares o tablets, desde la PC mediante la web oficial, o a través de la Web App de Personal. Además de los shows, el streaming ofrece entrevistas exclusivas en el backstage y la posibilidad de revivir las actuaciones bajo demanda.
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