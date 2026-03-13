Ni Magis TV ni Xuper TV: Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO por streaming

Canal 605: Cobertura del escenario principal con los platos fuertes de cada jornada.

Canal 606: Transmisión del segundo escenario en importancia.

Canal 607: Espacio dedicado a los sonidos alternativos y emergentes.

Canal 608: Programación del cuarto escenario y contenidos especiales.

La experiencia es multidispositivo, permitiendo el acceso a través de la App de Flow para celulares o tablets, desde la PC mediante la web oficial, o a través de la Web App de Personal. Además de los shows, el streaming ofrece entrevistas exclusivas en el backstage y la posibilidad de revivir las actuaciones bajo demanda.