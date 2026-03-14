Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Rosario Central vs. Banfield EN VIVO por Internet
El Canalla recibe al Taladro en el Gigante de Arroyito por el Torneo Apertura. Te contamos cómo ver el Torneo Apertura 2026 sin Magis TV ni Pelota Libre.
El Gigante de Arroyito será el escenario de un encuentro por el Torneo Apertura 2026. El primer equipo de Rosario Central se enfrentará a Banfield buscando sumar puntos clave. Ante la alta expectativa, muchos hinchas buscan opciones seguras en Internet para disfrutar del partido sin Magis TV ni Pelota Libre.
¿Qué pasó con Magis TV y Pelota Libre en el fútbol?
Durante mucho tiempo, miles de usuarios recurrieron a sitios webs como Pelota Libre o aplicaciones piratas como Magis TV para ver los encuentros sin pagar el abono mensual. Sin embargo, estas alternativas sufrieron un duro revés recientemente.
La Justicia argentina y autoridades de la región ordenaron bloqueos masivos y el desmantelamiento de estas redes de distribución por violar las leyes de propiedad intelectual. Hoy en día, intentar acceder a estas plataformas no solo es ilegal, sino que presenta riesgos muy severos para los usuarios:
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Xuper TV: Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO por streaming
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Exposición directa a virus y malware.
Robo de datos personales, contraseñas y cuentas financieras.
Inestabilidad, delay y cortes constantes durante la transmisión del evento.
¿Dónde ver a Rosario Central vs. Banfield EN VIVO y legal?
Para disfrutar de este duelo de la primera división sin interrupciones, de manera 100% segura y con la mejor calidad de imagen, la televisación oficial del fútbol argentino requiere tener contratado el Pack Fútbol (a través de las señales ESPN Premium o TNT Sports).
Para quienes deseen verlo por Internet desde el celular, la computadora o una tablet, existen las siguientes plataformas de streaming habilitadas:
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Flow: Disponible a través de su App oficial o en su versión web para clientes del servicio de cable.
DGO: La plataforma de streaming exclusiva para los usuarios de DirecTV.
Telecentro Play: Accesible desde la aplicación móvil o navegadores web para clientes de la empresa.
¿A qué hora juegan y cuáles son los detalles del encuentro?
Para que vayas preparando todo antes del pitazo inicial, repasamos los datos más importantes de esta jornada:
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Día: Sábado 14 de marzo de 2026.
Hora: 21:00 (hora local de Argentina).
Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).
Torneo: Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
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