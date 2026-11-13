Clima en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre

A pesar de que el viernes culminará sin lluvias, el panorama del clima cambiará drásticamente con la llegada del fin de semana. Como anticiparon los modelos meteorológicos, se espera el ingreso de un frente frío que desencadenará tormentas y lluvia mojareque (una garúa fina y persistente) durante la madrugada y mañana del sábado, trayendo alivio tras los recientes picos de calor en el AMBA.