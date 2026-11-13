Clima en la Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el tiempo este viernes 13 de noviembre
El clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 27 grados, sin lluvias durante toda la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 13 de noviembre un clima inestable y mayormente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque las precipitaciones todavía se harán desear hasta el fin de semana. Las emperaturas oscilarán entre una mínima de 21°C por la mañana y una máxima de 27°C.
El pronóstico del tiempo hora por hora
Para las primeras horas de la mañana, el reporte del SMN anticipa un cielo encapotado sin lluvias a la vista, con vientos leves de 18 km/h soplando desde el sector este. Hacia la media mañana, las ráfagas rotarán al noreste a 17 km/h y la humedad descenderá levemente al 64%.
El clima se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la tarde porteña. Para esta franja horaria, los especialistas meteorológicos confirmaron que no hay precipitaciones previstas y se esperan vientos de 16 km/h del este. Por su parte, la noche cerrará con las mismas condiciones de estabilidad temporal y ráfagas del noreste.
La lluvia mojareque llegará el sábado
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y lluvias mojareques apagarán el calor del AMBA
A pesar de que el viernes culminará sin lluvias, el panorama del clima cambiará drásticamente con la llegada del fin de semana. Como anticiparon los modelos meteorológicos, se espera el ingreso de un frente frío que desencadenará tormentas y lluvia mojareque (una garúa fina y persistente) durante la madrugada y mañana del sábado, trayendo alivio tras los recientes picos de calor en el AMBA.
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