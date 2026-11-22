Lluvias: dónde se acumularían cerca de 100 mm en la última semana de noviembre
Formosa y Misiones concentrarían las lluvias más abundantes, mientras la región pampeana recibiría menos agua de lo habitual.
La última semana de noviembre mostraría contrastes marcados en materia de lluvias sobre el territorio argentino. El este de Formosa se posicionaría como el sector con los mayores acumulados, al rondar los 100 mm, mientras que Misiones se aproximaría a los 80 mm. En cambio, el centro y el sur de Santa Fe apenas registrarían unos 5 mm, con algún evento aislado. Las diferencias también aparecerían dentro del noreste: en Resistencia se aguardan alrededor de 15 mm para ese mismo período, según el modelo ECMWF.
Entre el lunes 23 y el lunes 30 de noviembre, la franja con precipitaciones por encima del promedio se extendería desde sectores del noroeste argentino hasta Formosa y Misiones. Más al sur, buena parte de Córdoba, el centro y el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires experimentarían una semana con menos agua de la habitual para esta altura de la primavera. Estas lluvias abundantes en el norte del Litoral contribuirían a mantener elevadas las alturas del río Paraná.
El comportamiento térmico tampoco seguiría un patrón uniforme. Un ambiente más fresco respecto de lo habitual abarcaría desde Cuyo hasta sectores del norte argentino. En el oeste de la Patagonia, en tanto, una semana más cálida de lo normal y con escasas precipitaciones favorecería el secado de la superficie del suelo. En el extremo sur, el panorama cambiaría: sectores de Tierra del Fuego recibirían precipitaciones por encima de la media.
Meteored anticipa así una semana de fuerte contraste hídrico y térmico, con el noreste como foco de las lluvias más intensas y la región pampeana por debajo de los valores habituales para fines de noviembre.
Las lluvias previstas para la última semana de noviembre mostrarían un patrón desigual en Argentina, según Meteored. La franja con precipitaciones por encima del promedio se extendería desde sectores del noroeste argentino hasta Formosa y Misiones, con los mayores acumulados en el este de Formosa, donde rondarían los 100 mm. En contraste, buena parte de Córdoba, el centro y el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires registrarían menos agua de la habitual para esta altura de la primavera.
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