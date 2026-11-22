Entre el lunes 23 y el lunes 30 de noviembre, la franja con precipitaciones por encima del promedio se extendería desde sectores del noroeste argentino hasta Formosa y Misiones. Más al sur, buena parte de Córdoba, el centro y el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires experimentarían una semana con menos agua de la habitual para esta altura de la primavera. Estas lluvias abundantes en el norte del Litoral contribuirían a mantener elevadas las alturas del río Paraná.