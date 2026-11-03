Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable y posibles lluvias y tormentas en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con clima inestable para este martes 3 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA). Tras un comienzo de día húmedo, las precipitaciones ganarán protagonismo hacia la segunda mitad de la jornada.
La jornada comenzará con la presencia de neblinas durante la madrugada, lo que podría dificultar la visibilidad en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y zonas suburbanas. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y denso.
El cambio drástico en las condiciones meteorológicas llegará durante la tarde y la noche, momento en el que se esperan probabilidades de tormentas de variada intensidad. Respecto a las marcas térmicas, la temperatura mínima se ubicará en los 16°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 21°C, en un marco de marcada humedad.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana en el AMBA
Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las primeras horas del miércoles, aunque con una posterior mejoría que dará paso a días más agradables y templados.
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Miércoles: La jornada arrancará con tormentas aisladas durante la madrugada. Sin embargo, el tiempo comenzará a mejorar gradualmente: el cielo pasará a estar mayormente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que trepará hasta los 25°C.
Jueves: Se perfila como el día con mejores condiciones meteorológicas de la semana. Se espera un cielo algo nublado entre la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche. Sin lluvias a la vista, la temperatura mínima se registrará en 12°C y la máxima volverá a tocar los 25°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral volverá a presentar inestabilidad. El cielo estará mayormente nublado a lo largo de todo el día y se prevé probabilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 24°C de máxima.
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