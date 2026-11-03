Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 3 de noviembre

Miércoles: La jornada arrancará con tormentas aisladas durante la madrugada. Sin embargo, el tiempo comenzará a mejorar gradualmente: el cielo pasará a estar mayormente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que trepará hasta los 25°C.

Jueves: Se perfila como el día con mejores condiciones meteorológicas de la semana. Se espera un cielo algo nublado entre la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y noche. Sin lluvias a la vista, la temperatura mínima se registrará en 12°C y la máxima volverá a tocar los 25°C.