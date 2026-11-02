Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 2 de noviembre

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana con una mejora temporaria en las condiciones del clima. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un panorama cambiante para los próximos días, marcado por jornadas de marcado descenso térmico, pasajes de inestabilidad y el retorno de las lluvias hacia mediados de la semana.