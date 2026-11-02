Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 2 de noviembre
Arranca una nueva semana que volvería a contar con probabilidades de lluvias y tormentas. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana con una mejora temporaria en las condiciones del clima. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un panorama cambiante para los próximos días, marcado por jornadas de marcado descenso térmico, pasajes de inestabilidad y el retorno de las lluvias hacia mediados de la semana.
Para el desarrollo de este lunes, tras la probabilidad de tormentas registradas en las primeras horas del día, se espera una paulatina mejora de las condiciones climáticas desde la mañana.
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Mañana y tarde: El cielo se presentará parcialmente nublado, permitiendo el ascenso de la temperatura.
Noche: El firmamento pasará a estar mayormente nublado.
Temperaturas: Se prevé una marca mínima agradable de 16°C y una máxima que alcanzará los 26°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El tiempo día por día en la semana Martes: vuelven las lluvias y bajan los registros térmicos
La inestabilidad retornará a la región metropolitana durante el transcurso de la jornada.
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Madrugada y mañana: El cielo irá de mayormente nublado a nublado.
Tarde y noche: Se aguardan lluvias aisladas hacia la tarde, que derivarán en tormentas aisladas durante la noche.
Temperaturas: Habrá un marcado descenso de las marcas, con una mínima de 15°C y una máxima que apenas llegará a los 21°C.
Miércoles: chaparrones matutinos y mejora gradual
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Madrugada y mañana: Se prevé la presencia de chaparrones, por lo que se recomienda salir con precaución.
Tarde y noche: Las condiciones mejorarán paulatinamente con cielo parcialmente nublado.
Temperaturas: Oscilarán entre los 14°C de mínima y los 25°C de máxima.
Jueves: la jornada más fresca y soleada de la semana
Será el día con las condiciones más estables y secas del periodo.
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Madrugada y mañana: Cielo algo nublado.
Tarde y noche: Cielo ligeramente nublado, propiciando buen tiempo.
Temperaturas: La mínima descenderá hasta los 12°C (la más baja de la semana), mientras que la máxima volverá a colocarse en los 25°C.
Viernes: nubosidad en aumento y probabilidad de precipitación hacia el cierre
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Mañana: Cielo parcialmente nublado.
Tarde y noche: Se incrementará la inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas.
Temperaturas: Se ubicarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.
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