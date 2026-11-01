Anticipan un enero más frío y lluvioso en la Costa Atlántica por el impacto del fenómeno de El Niño

Las perspectivas climáticas de cara a la temporada estival comenzaron a encender las alertas de los veraneantes y prestadores turísticos. De acuerdo con un informe trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Costa Atlántica registrará durante el mes de enero temperaturas inferiores a los valores habituales para la época, acompañadas por un nivel de precipitaciones superior al promedio histórico.