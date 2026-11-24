Norte argentino bajo alerta amarilla y naranja: el parte por tormentas fuertes abarca desde el este de Salta y Jujuy hasta Misiones, incluyendo el norte de Santa Fe, Chaco y Corrientes, con mayor severidad durante la tarde de este martes en territorio misionero y el este formoseño.

Vientos intensos de hasta 90 km/h en la Patagonia y la Costa Atlántica: rige alerta amarilla hasta la noche en el centro y sur patagónico por vientos del oeste y sudoeste de 40 a 70 km/h (con ráfagas superiores a 90 km/h), fenómeno que también afecta con viento Pampero y ráfagas de hasta 70 km/h al sector costero bonaerense comprendido entre San Clemente del Tuyú y Necochea.