A qué hora llega el tormentón de granizo que bajará 10 grados la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja en el noreste argentino por lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y tormentón de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentón, vientazo de hasta 90 km/h y caída de granizo para el noreste argentino, que traerá acumulados de entre 70 y 100 milímetros y provocará un descenso de hasta 10 grados en la temperatura en ciudades como Posadas, pasando de máximas de 30°C a 20°C.
A qué hora llega el tormentón y cuándo baja 10 grados la temperatura en Posadas
De acuerdo con el pronóstico oficial y el reporte horario de Meteored para Posadas, las condiciones de inestabilidad dominan este martes 24 de noviembre hasta la tarde —período de vigencia del alerta naranja en Misiones y el este de Formosa— antes de dar paso a un marcado alivio térmico y nuevas tormentas hacia el miércoles:
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Mediodía y primeras horas de la tarde (13:00 a 15:00 horas): se esperan precipitaciones continuas con probabilidades de entre el 80% y el 90%, acompañadas por ráfagas fuertes del oeste y suroeste que alcanzarán los 50 a 54 km/h y temperaturas contenidas entre los 25°C y 26°C.
Tarde y noche del martes (16:00 a 23:00 horas): tras una breve mejora temporaria hacia las 17:00 (con una máxima de 27°C y sensación térmica de 30°C), el viento rotará al sur y sureste, haciendo caer el termómetro hasta los 23°C a las 23:00 horas.
Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: las tormentas volverán a activarse durante la mañana y la tarde del miércoles en la capital misionera (con viento del sureste y marcas de 21°C de mínima y 27°C de máxima). El jueves el cielo quedará despejado y la mínima bajará hasta los 19°C (11 grados menos que el pico térmico de la jornada), antes de un nuevo episodio de lluvias débiles durante todo el viernes 27 (con 20°C de mínima y 25°C de máxima).
Qué otras provincias están bajo alerta meteorológica en Argentina
Además del fenómeno severo en el noreste, el avance de un frente frío desde el sur mantiene activos distintos avisos del SMN en gran parte del territorio nacional:
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Norte argentino bajo alerta amarilla y naranja: el parte por tormentas fuertes abarca desde el este de Salta y Jujuy hasta Misiones, incluyendo el norte de Santa Fe, Chaco y Corrientes, con mayor severidad durante la tarde de este martes en territorio misionero y el este formoseño.
Vientos intensos de hasta 90 km/h en la Patagonia y la Costa Atlántica: rige alerta amarilla hasta la noche en el centro y sur patagónico por vientos del oeste y sudoeste de 40 a 70 km/h (con ráfagas superiores a 90 km/h), fenómeno que también afecta con viento Pampero y ráfagas de hasta 70 km/h al sector costero bonaerense comprendido entre San Clemente del Tuyú y Necochea.
El regreso del calor extremo: una vez que se estabilice el tiempo hacia el jueves, el ingreso de viento norte desde el viernes impulsará un marcado ascenso térmico en todo el centro y norte del país durante el próximo fin de semana, con tardes de 30°C a 40°C (y máximas de 31°C a 32°C en Posadas entre el domingo 29 de noviembre y el martes 1 de diciembre).
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