Inesperada alerta de granizo para cinco ciudades de Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas intensas con ocasional caída de granizo para San Luis.
Una inesperada alerta de granizo, tormentas fuertes y ráfagas de viento fue emitida este lunes 23 de noviembre a las 13:21 horas para cinco ciudades y departamentos de la provincia de San Luis. El aviso a corto plazo advierte por fenómenos meteorológicos intensos en el centro y norte del territorio puntano.
Qué zonas están bajo alerta por tormentas fuertes y caída de granizo
De acuerdo con el parte oficial difundido para este lunes, las áreas comprendidas dentro del fenómeno climático en San Luis son las siguientes cinco jurisdicciones:
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
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Ayacucho
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Belgrano
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Coronel Pringles
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Juan Martín de Pueyrredón
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Libertador General San Martín
Las recomendaciones oficiales ante la tormenta y la caída de granizo
Ante la vigencia de la alerta de granizo y ráfagas intensas, las autoridades difundieron una serie de medidas preventivas para resguardar a la población durante el desarrollo del fenómeno:
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En el hogar: permanecer en construcciones cerradas (casas, escuelas o edificios públicos), cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos exteriores que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse lejos de artefactos eléctricos o teléfonos con cable.
En la vía pública: evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes de luz; en caso de encontrarse al aire libre, buscar resguardo inmediato dentro de un edificio o un vehículo cerrado.
Actividades al aire libre: para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas mientras dure la actividad eléctrica.
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