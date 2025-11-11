A qué hora llegan la tormentas a Buenos Aires y por cuántos días: el mapa en vivo de las lluvias
Para el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored es inminente la llegada de las lluvias y tormentas al AMBA. Cómo sigue el clima.
Tal como estaba pronosticado, el clima inestable hace su regreso este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con probabilidades de lluvias y tormentas fuertes por los que regía un alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, la jornada del martes, que tuvo temperaturas de entre 15 y 27 grados, iba a cerrar con tormentas fuertes en la noche, tras una tarde que fue ganando en nubosidad.
El sitio especializado Meteored, que da el detalle de los horarios de mayores precipitaciones, mantiene 90% de probabilidades de tormentas para las 20 horas, pasando a lluvia débil desde las 21, y luego mejorando.
El SMN mantenía un alerta amarillo para esta noche. El informe indicaba que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
El mapa en vivo de la tormenta en Buenos Aires
Cuándo deja de llover en el AMBA
El pronóstico extendido del organismo nacional no espera más lluvias para el correr de la semana. De esta manera, el miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y despejado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
Te puede interesar
Dejá tu comentario