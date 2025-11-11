A qué hora llegan la tormentas a Buenos Aires y por cuántos días: el mapa en vivo de las lluvias

El mapa en vivo de la tormenta en Buenos Aires

Cuándo deja de llover en el AMBA

El pronóstico extendido del organismo nacional no espera más lluvias para el correr de la semana. De esta manera, el miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26.

Del mismo modo, el jueves tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y despejado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.

La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.