Alerta por tormentas y granizo sacude hoy miércoles al AMBA: qué dice el preocupante informe del SMN

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con fluctuaciones en el clima, que comenzó con frío pero transcurrió con buen tiempo y temperaturas agradables, casi primaverales, y ahora espera por la llegada de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este marco, el miércoles se presenta con lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; acompañado por temperaturas de entre 17 y 24 grados.