Alerta por tormentas y granizo sacude hoy miércoles al AMBA: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La continuidad de la semana se presenta signada por una ciclogénesis y el clima inestable en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este miércoles 6 de mayo a zonas de toda la provincia de Buenos Aires, incluidas el AMBA.
En detalle, el aviso por fuertes precipitaciones también alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Río Negro.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.
También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con fluctuaciones en el clima, que comenzó con frío pero transcurrió con buen tiempo y temperaturas agradables, casi primaverales, y ahora espera por la llegada de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el miércoles se presenta con lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; acompañado por temperaturas de entre 17 y 24 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario