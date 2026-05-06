Imágenes impactantes: un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo azotó a Gualeguaychú

La precipitación fue intensa, típica del otoño en la región del Litoral. Hasta el momento no se reportaron daños mayores a personas, aunque varias arterias registraron acumulación de agua.

Una de las sorpresas fue que, en zona de Acceso Sur y alrededores, la intensa precipitación sumó unos 50 milímetros, mientras que en el centro de la ciudad se ubicó en 9 mm.

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Asimismo, se prevé una ciclogénesis en Entre Ríos que marcará un escenario meteorológico de alto impacto durante al menos 72 horas, con tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. El fenómeno comenzará a desarrollarse desde el miércoles y se intensificará hacia el jueves, cuando se prevén las condiciones más adversas en toda la provincia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para el jueves rige una alerta naranja que abarca la totalidad del territorio entrerriano. Este nivel de advertencia implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de generar interrupciones en la vida cotidiana y daños materiales.

En ese contexto, se anticipa que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

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Recomendaciones para la comunidad

Ante esta situación, se recomienda seguir estas medidas de seguridad:

Permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, permanecer dentro del vehículo, ya que ofrece una buena protección.

Evitar circular por calles anegadas o afectadas por la tormenta.

Si hay riesgo de ingreso de agua en una vivienda, cortar el suministro eléctrico.

En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se insta a la población a estar atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de Defensa Civil para evitar incidentes.