A qué hora sale el último subte y el último premetro en Fin de Año y Año Nuevo
Los servicios tendrán un cronograma especial durante las fiestas, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.
Emova, concesionario de la Red de Sube, informó los cronogramas de los servicios del subte y el premetro para los próximos días festivos de Fin de Año y Año Nuevo.
A qué hora sale el último subte y el último premetro en Fin de Año y cómo funcionan en Año Nuevo
31 de diciembre:
- Subte: operará entre las 06:00 y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 06:00 y 21:00 horas
1 de enero:
- Subte: operará entre las 08:00 Y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 08:00 y 21:00 horas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario