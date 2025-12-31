MinutoUno

A qué hora sale el último subte y el último premetro en Fin de Año y Año Nuevo

Sociedad

Los servicios tendrán un cronograma especial durante las fiestas, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.

Emova, concesionario de la Red de Sube, informó los cronogramas de los servicios del subte y el premetro para los próximos días festivos de Fin de Año y Año Nuevo.

31 de diciembre:

  • Subte: operará entre las 06:00 y 21:30 horas
  • Premetro: operará entre las 06:00 y 21:00 horas

1 de enero:

  • Subte: operará entre las 08:00 Y 21:30 horas
  • Premetro: operará entre las 08:00 y 21:00 horas

Para mayor información los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-333-6682 o a través de la cuenta oficial de Twitter: @emova_Arg

