Cómo estará el clima en Buenos Aires a la hora del brindis de Año Nuevo: ¿mesa adentro o afuera?

¿Cómo estará el tiempo a la hora del brindis?

El calor exigente tiene las horas contadas y se retira para el año nuevo. El avance desde el sur de un frente frío recorrerá toda la provincia bonaerense desplazando la masa de aire extremadamente calurosa y seca que tenemos instalada.

Durante la noche del 31 de diciembre al AMBA habrá un cambio en la dirección del viento desde la dirección sudoeste y sur, con algunas ráfagas estimadas en torno a los 30-45 km/h.

Según Meteored Argentina, se estiman entre 34-32 °C para las 21 horas, entre 30-27 °C para la medianoche en el AMBA, y valores por debajo de los 25 °C ya para la trasnoche y madrugada del nuevo año.

Por eso se recomienda frente a ráfagas que podrían estar en torno a los 40 km/h asegurar de manera adecuada, toldos, decoraciones livianas o endebles, y mucho cuidado al manipular fuegos y/o descuidar brasas aún calientes al finalizar su uso, se recomienda siempre controlar que queden muy bien apagado el foco de calor antes de descuidarlo.