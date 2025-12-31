Cómo estará el clima en Buenos Aires a la hora del brindis de Año Nuevo: ¿mesa adentro o afuera?
El AMBA cierra 2025 con alerta por temperaturas extremas, valores cercanos a los 40 °C y al récord histórico.
Hoy es el último día de este 2025, muchos se reúnen con familiares y amigos para cerrar el año y recibir el 2026, y la meteorología, una vez más, es el tema que está en boga porque esperamos el momento del pico máximo de calor en el AMBA; luego de varios días con temperaturas máxima y mínimas muy por encima de los valores normales para diciembre, llega el momento más sofocante de la semana.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) enfrenta este miércoles una de las jornadas más calurosas del año, con una temperatura máxima prevista de 39°C, según el pronóstico oficial actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas presentan cielo ligeramente nublado y una elevada sensación térmica, con registros de 31°C para esta mañana.
Este 31 de diciembre llega con una combinación típica del último mes del año, verano extremo con advección de aire muy cálido y seco desde el noroeste sobre el AMBA.
Desde las primeras horas del día, el SMN emitió una nueva advertencia por temperaturas extremas que podrían afectar la salud en la región metropolitana. El informe señala que la humedad se mantiene en 61%, con vientos leves del noroeste a 4 km/h. La visibilidad se extiende hasta los 10 kilómetros, lo que favorece el desplazamiento en el área urbana.
Hacia la tarde, el pronóstico indica la llegada de chaparrones dispersos y un aumento pronunciado de la temperatura que podría rozar los 39°C. La probabilidad de precipitaciones durante ese periodo oscila entre 10% y 40%, mientras que los vientos del oeste mantendrán velocidades de 13 a 22 km/h.
¿Cómo estará el tiempo a la hora del brindis?
El calor exigente tiene las horas contadas y se retira para el año nuevo. El avance desde el sur de un frente frío recorrerá toda la provincia bonaerense desplazando la masa de aire extremadamente calurosa y seca que tenemos instalada.
Durante la noche del 31 de diciembre al AMBA habrá un cambio en la dirección del viento desde la dirección sudoeste y sur, con algunas ráfagas estimadas en torno a los 30-45 km/h.
Según Meteored Argentina, se estiman entre 34-32 °C para las 21 horas, entre 30-27 °C para la medianoche en el AMBA, y valores por debajo de los 25 °C ya para la trasnoche y madrugada del nuevo año.
Por eso se recomienda frente a ráfagas que podrían estar en torno a los 40 km/h asegurar de manera adecuada, toldos, decoraciones livianas o endebles, y mucho cuidado al manipular fuegos y/o descuidar brasas aún calientes al finalizar su uso, se recomienda siempre controlar que queden muy bien apagado el foco de calor antes de descuidarlo.
