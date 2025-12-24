A qué hora sale el último subte y último premetro hoy miércoles de Nochebuena

A qué hora sale el último subte y el último premetro en Nochebuena

Subte : operará entre las 06:00 y 21:30 horas

: operará entre las 06:00 y 21:30 horas Premetro: operará entre las 06:00 y 21:00 horas

Horario del subte y el premetro en Navidad

Subte : operará entre las 08:00 Y 21:30 horas

: operará entre las 08:00 Y 21:30 horas Premetro: operará entre las 08:00 y 21:00 horas

Para mayor información los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-333-6682 o a través de la cuenta oficial de Twitter: @emova_Arg Para mayor información los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-333-6682 o a través de la cuenta oficial de Twitter: @emova_Arg