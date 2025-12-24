A qué hora sale el último subte y último premetro hoy miércoles de Nochebuena
Tanto en Nochebuena como en Navidad, los servicios tendrán un cronograma especial durante las fiestas.
Emova, concesionario de la Red de Sube, informó los cronogramas de los servicios del subte y el premetro para los próximos días festivos de Nochebuena y Navidad.
Como ocurre todos los años, los servicios públicos funcionan con cronogramas especiales debido a las fiestas, que de todos modos suelen tener muchos usuarios que necesitan trasladarse.
Lo mismo ocurre con colectivos y trenes, además de otros servicios como el camión de recolección de residuos. De esta manera, los usuarios deberán estar más atentos que de costumbre.
A qué hora sale el último subte y el último premetro en Nochebuena
- Subte: operará entre las 06:00 y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 06:00 y 21:00 horas
Horario del subte y el premetro en Navidad
- Subte: operará entre las 08:00 Y 21:30 horas
- Premetro: operará entre las 08:00 y 21:00 horas
